Sicurezza stradale, nel 2023 attivato supporto psicologico in caso di incidenti per 32 familiari e 76 operatori della Polizia Municipale

Sono 32 i familiari e 46 gli operatori della Polizia Municipale che a Firenze hanno ricevuto quest'anno un sostegno psicologico in seguito a un incidente stradale grave. I dati sono stati esposti oggi durante un convegno che si è tenuto nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Toscana a Firenze e che ha visto la partecipazione degli assessori alla Mobilità e Polizia Municipale Stefano Giorgetti e al Welfare ed Educazione Sara Funaro e del comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti.

In base alla convenzione tra il Comune di Firenze e l’Ordine degli Psicologi della Toscana, siglata la prima volta nel 2016 e rinnovata fino al 2025, nel 2023 sono stati attivati 24 psicologi in interventi di supporto in emergenza sia per i parenti delle vittime della strada sia per i vigili urbani che si sono trovati a gestire situazioni ad alto impatto emotivo derivanti da gravi infortuni o mortalità stradale o altre situazioni critiche di servizio: i professionisti hanno aiutato in totale 78 persone tra familiari e vigili. In particolare, hanno dato sostegno durante il riconoscimento della salma e alla riconsegna degli effetti personali, sono intervenuti sul luogo dell'incidente al momento dell'arrivo dei familiari e hanno dato ausilio alle pattuglie operanti, hanno fatto attività di debriefing agli operatori e avuto colloqui di sostegno ai familiari e agli operatori.

Nel 2022 a fronte di 14 eventi gravi sono state fatte 26 attività di supporto psicologico, sono stati supportati 33 operatori di Polizia municipale e 20 familiari; nel 2021 per 9 eventi accaduti, sono stati fatti 29 interventi, supportati 69 vigili e 23 familiari. Nel triennio 2017-2020 per 38 eventi accaduti sono stati attivati 75 supporti psicologici, supportati 53 operatori e 97 familiari.

“L'intervento di psicologi professionisti in drammatiche situazioni di emergenza come gli incedenti stradali gravi, si è dimostrato un prezioso sostegno. Fondamentale inoltre è anche la formazione che viene fatti agli operatori di polizia municipale per dare gli strumenti necessari per affrontare anche dal punto di vista emotivo eventi tragici” afferma Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

“Ringrazio gli psicologi per l’importante lavoro svolto a sostegno dei familiari e degli agenti di Polizia Municipale in seguito a incidenti stradali gravi - dichiara l’assessore alla Mobilità e Polizia Municipale Stefano Giorgetti -. È una attività fondamentale che veniva rinnovata ogni anno ma per dare maggiore certezza e continuità è stato sottoscritto un accordo triennale fino al 2025”.

"Gli psicologi svolgono un ruolo importante - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - e danno un grande aiuto a chi si trova a vivere situazioni difficili. In questo caso, offrono un prezioso sostegno ai familiari delle vittime della strada e agli operatori della Polizia municipale che intervengono sugli incidenti stradali. Per fare fronte a momenti drammatici della vita, l'aiuto psicologico è fondamentale e proprio per questo motivo, e poiché siamo profondamente convinti della necessità della loro professionalità, come Comune abbiamo deciso di sottoscrivere un accordo di lungo periodo".