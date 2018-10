Proposta di legge educazione alla cittadinanza, la vicesindaca Giachi: “Importante l'approvazione della mozione Meucci in consiglio regionale”

“Un lavoro importante che darà un contributo fondamentale per depositare ufficialmente le firme per portare la legge in Parlamento”. Lo ha detto la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi commentando l'approvazione, in consiglio regionale, della mozione presentata dalla consigliera Elisabetta Meucci (Pd) che chiede alla giunta regionale di promuovere la raccolta di firme nei confronti di cittadini e amministrazioni comunali della Toscana.

“La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta da Anci – ha aggiunto la vicesindaca – non è una critica allo stato dell’arte di questo insegnamento nelle scuole che avviene ora in modo trasversale, ma vuole aggiungere un elemento che è quello percepito dagli amministratori locali che quotidianamente si confrontano con cittadini che ignorano quanto sia necessaria la loro consapevolezza per gestire meglio le comunità civiche, per rispettarci di più, per poter esprimere meglio la nostra libertà”.

“Vogliamo far capire alle famiglie che questa competenza è fondamentale non solo per diventare buoni cittadini ma anche per realizzare pienamente se stessi – ha concluso – e lo vogliamo fare uscendo un po' da quella ipocrisia che in questi anni ha consegnato l'educazione civica ad un ruolo ancillare tale da non essere più avvertita, dalle famiglie, come una componente fondamentale nell'educazione”. (fn)