Mobilità elettrica, lunedì un corso di formazione a Palazzo Vecchio

In allegato il programma completo della giornata.

Sul palco si alterneranno docenti universitari, dirigenti di grandi aziende, giornalisti, con l’intervento dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. Firenze è considerata a livello nazionale un riferimento per l’attenzione alla diffusione della mobilità elettrica. (mf)

Organizzato da Vaielettrico.it in collaborazione con Enel X e il patrocinio del Comune di Firenze, il corso è destinato agli operatori dell’informazione, con crediti formativi dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, ma è aperto anche a operatori del settore, previa iscrizione alla mail Vaielettrico.it .

Il futuro dalla mobilità sarà elettrico? È questo in tema del corso di formazione in programma lunedì 19 novembre nella Sala d’Arme a Palazzo Vecchio a Firenze (inizio dalle 10 con prosecuzione pomeridiana) dal titolo “Inquinamento e smog nelle grandi città: la mobilità elettrica può essere una soluzione”.

All’appuntamento, organizzato da Vaielettrico.it in collaborazione con Enel X, sarà presente l’assessore Giorgetti

Scroll to top of the page