Vento forte, prosegue fino a domani l'allerta gialla

Prosegue fino a domani l’allerta per rischio vento forte a Firenze. Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra città, codice giallo fino alle 20 di venerdì 4 maggio. La zona interessata riguarda anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

La raffica più intensa, registrata in queste ore dalla stazione del Lamma Cnr-Ibimet, dopo le 6: 50,7 km/h.

Previsione fino alle 24 di domani (http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71):

un profondo vortice depressionario centrato sul basso Tirreno interessa gran parte dell'Italia. Sulla Toscana molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi e venti di Grecale con forti raffiche.

PIOGGIA: oggi, giovedì, piogge sparse sulle zone appenniniche e isolati rovesci sul resto della regione, più probabili sulle zone centro-meridionali. Cumulati medi fino a 10-15 mm e massimi fino a 20 mm sull'Alto Mugello, sull'Appennino Pistoiese e sull'Alta Val Tiberina (R1, R2, T). Cumulati medi non significativi sulle altre zone e massimi fino a 20-30 mm più probabili sul sud della regione. Domani, venerdì, piogge sulle zone appenniniche, e rovesci sparsi o brevi temporali sulle zone centro meridionali; cumulati medi attorno a 10-15 mm sull'Alto Mugello, sull'Appennino Pistoiese, sull'Alta Val Tiberina, sulla Maremma e sulle colline Metallifere (R1, R2, T, E1, E2, E3, O2, O3, F1 e F2) con punte massime fino a 50-60 mm più probabili in Maremma e sulle Metallifere. Cumulati orari massimi fino a 20-30 mm/h.

TEMPORALI: nel corso delle ore centrali di domani, Venerdì, possibilità di temporali sulle zone centro meridionali (aree A4, A5, A6, E1, E2, E3, O1, O2, O3, F1 e F2).

VENTO: oggi, giovedì, e domani, venerdì, venti di Grecale localmente forti con raffiche fino a 60-70 km/h sulle zone centro-meridionali e sull'Appennino; fino a 40-60 km/h altrove.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

(fn)