Transitano in scooter sul percorso pedociclabile di piazza Vittorio Veneto, multati dalla Polizia Municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale mirati alla sicurezza stradale. Sabato e stamani le pattuglie dell’Autoreparto si sono concentrate sul percorso pedociclabile a fianco della tramvia in piazza Vittorio Veneto. Un percorso vietato, ovviamente, ai mezzi a motori, compresi scooter e ciclomotori ma che invece spesso viene utilizzato come scorciatoia tanto che al comando della Polizia Municipale sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di mezzi a due ruote a motore. Sabato le pattuglie si sono posizionate sul lato di Corso Italia, stamani sul lato delle Cascine. E le sanzioni non sono mancati. Sabato sono stati quattro gli scooteristi pizzicati mentre transitavano sul percorso riservato a pedoni e biciclette: per tutti è scattata la multa da 41 euro. Per uno di questi si è aggiunta anche la sanzione per mancata revisione del mezzo (169 euro e con annotazione sulla carta di circolazione e divieto di circolazione fino a quando non si sarà messo in regola). Stamani due i multati per la violazione specifica. Per uno scooterista, in sella al veicolo della moglie, è scattata anche la multa da 849 euro per la mancanza di assicurazione (dal 2014). Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e portato in depositeria comunale. La presenza della pattuglia ha comunque scoraggiato numerosi scooteristi che sono tornati indietro.

La pattuglia sabato mattina nel corso di questi controlli hanno sanzionato anche un automobilista che, alla guida della propria utilitaria, si era immesso in Corso Italia contromano (verbale da 163 euro e quattro punti/patente decurtati).

Sempre stamani gli agenti hanno effettuato controlli anche in via Palagio degli Spini, dietro al nuovo Palazzo di Giustizia. Quattordici veicoli fermati, uno pizzicato con alcune irregolarità. Si tratta di un piaggio Ape con a bordo due ragazzi di origini cinesi. Il conducente è stato multato perché, avendo meno di 16 anni, non avrebbe potuto trasportare nessun passeggero (multa da 81 euro e fermo del veicolo per 60 giorni).

(mf)