Stefania Collesei ed Edoardo Amato: “Presentato il rapporto sull’immigrazione in Toscana 2024”

È stata presentata stamani, nella seduta congiunta delle Commissioni 4 e 7 dall’Assessora Regionale Serena Spinelli il “Rapporto sull’Immigrazione in Toscana 2024”.

“La Toscana – afferma Spinelli – è terra di accoglienza e inclusione. In Toscana il 18% dei nati è di origine straniera; lo è il 16% degli iscritti nelle scuole (di cui 2/3 di seconda generazione); lo è il 12% degli occupati nel mondo del lavoro. La presenza dei cittadini di origine straniera riesce in larga parte a compensare il fenomeno della denatalità e il conseguente calo, in corso, dei residenti, che tende ad aggravarsi. Per questo come Regione Toscana consideriamo l’immigrazione come una ricchezza e promuoviamo percorsi e processi di inclusione della popolazione straniera. I porti della Toscana, Carrara e Livorno - prosegue Spinelli- sono al secondo posto, dopo Brindisi, per il numero di sbarchi. Ne sono stati effettuati trenta dal 2022, due soltanto pochi giorni fa, circa duecentotrenta persone, fra cui un bambino di un mese. Dagli sbarchi emergono storie umane di enormi traumi, disagi, difficoltà e fenomeni orrendi, come la tratta femminile, maschile, minorile che ci impongono di non girarsi dall’altra parte”.

Nell’incontro è emerso con chiarezza che negli ultimi anni, dai decreti Salvini, c’è stato un indebolimento dei sistemi di accoglienza, sono stati tolti i permessi di soggiorno per motivi umanitari, sono stati ridotti i servizi di supporto legale e linguistico contribuendo ad acuire problemi di marginalità e disagio, serbatoio di microcriminalità. “La vera svolta rimane l’integrazione linguistica, l’inclusione culturale, l’inserimento regolare nel mondo del lavoro e sul sistema degli sbarchi non sembra che il Ministero segua alcuna logica, poiché una volta arrivati ai porti toscani, le persone vengono poi trasportate in altre città: Foggia, Brindisi piuttosto che ad Alessandria o a Campobasso”.

L’appello finale dell’Assessore Spinelli è quello di potenziare il sistema dell’inclusione, provando a investire sulle nuove generazioni che giungono fino a noi.

I Presidenti delle Commissioni 4 e 7 Amato e Collesei, unitamente ai membri delle Commissioni Milani, Arciprete, Pampaloni e Ciulli esprimono il proprio apprezzamento per l’impegno costante della Regione Toscana sul tema dell’immigrazione. (s.spa.)