Dopo il welcome coffe ci saranno i saluti del Governatore della Misericordia di Badia di Ripoli Paolo Borghini, del presidente del quartiere 3 Alfredo Esposito e della presidente della Commissione politiche sociali del quartiere 3 Marta Galanti.

Si terrà sabato 7 aprile dalle 9,30 alle 12,30 l'incontro “Sostanze e comportamenti a rischio: quali azioni”in programma presso la Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana, 26.

