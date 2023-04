Sinistra Progetto Comune: "Un ascensore alle Piagge che si fa simbolo di un problema"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Vincenzo Pizzolo - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5



"I numeri dispari di via Liguria, da inizio settimana, ci segnalano la situazione dell'ennesimo caso di malfunzionamento dell'ascensore. Una vicenda non nuova. Anzi. Che si aggiunge ai tanti problemi raccontati anche di recente dalla stampa.



Negli articoli la Giunta si diceva pronta al dialogo, a non sottrarsi a una collaborazione per risolvere i problemi. Noi però ogni mattina riceviamo foto e video in cui ci viene fatto vedere come le cose non cambino. Il problema sarebbe anche nell'assenza totale di dialogo.



Lunedì e martedì chiederemo ad Assessora e Casa S.p.A. di spiegare perché queste famiglie devono vivere una situazione simile". (fdr)