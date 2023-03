Sinistra Progetto Comune: "Via Liguria: invitiamo la Giunta a un sopralluogo con noi"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Vincenzo Pizzolo - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5



"Negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di via Liguria ci sono varie criticità. Lo abbiamo fatto presente con numerose interrogazioni nel tempo, ricevendo però alcune considerazioni via mail nel corso della scorsa settimana.

Per questo abbiamo presentato un question time, dove ci è stata letta una risposta non soddisfacente sul piano politico. Perché ha elencato sanzioni, reati e segnalazioni, concentrandosi sugli aspetti normativi o su quanto protocollato, mentre ci sono tante persone che chiedono riconoscimento, ascolto, risposte ai loro bisogni.

Tra le varie questioni ci sono anche quelle che alimentano la paura per le condizioni di salute della cittadinanza.



Le periferie non sono un dato geografico oggettivo, ma il risultato di un modo (sbagliato) di governare il tessuto urbano. E chi vive nelle case popolari vede riconosciuto un diritto, non riceve nessun favore o carità. Quindi invitiamo la Giunta a venire con noi in via Liguria. Proporremo una data nei prossimi giorni e confidiamo di poter andare insieme a parlare, ascoltare e capire che soluzioni trovare, soprattutto dove non ci sono autogestioni". (fdr)