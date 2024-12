Sinistra Progetto Comune: "Via Liguria e via Marche: la super centrale solare pare svanita"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune e Thomas Maerten - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5



"Marzo 2021, si rilancia l'annuncio di una "super centrale solare" delle Piagge, per realizzare un sistema centralizzato basato sulla produzione di energia termica derivata dall’energia solare per produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria a costo zero e ridurre il consumo di gas combustibile.



Una parte di lavori sono stati fatti, ma poi tutto si è bloccato. Nel tempo la Giunta ha risposto ad alcune interrogazioni di Fratelli d'Italia. Ritardi dovuti al reperimento di materiali durante la pandemia prima, alla contrattazione dei nuovi prezzi dopo.



Negli scorsi giorni è uscita una nota per annunciare un "grande parco inclusivo delle Piagge". Abbiamo allora voluto portare in Consiglio comunale il tema dei condomini di via Liguria (numeri pari) e via Marche, visto anche il freddo di questi giorni.



Confidiamo che questo possa essere propedeutico anche a un dialogo diretto con i numerosi nuclei assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica interessati". (fdr)