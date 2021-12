Sinistra Progetto Comune: "Costa San Giorgio: una ferita politica, di cui si parlerà domani"

Queste le dichiarazioni di Francesco Torrigiani e Giorgio Ridolfi - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1 e

Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune



"L'intervista di padre Bernardo Gianni rilasciata a Repubblica ieri testimonia ulteriormente la grande attenzione che in questa città la cittadinanza rivolge a Costa San Giorgio, la trasformazione di un bene pubblico che viene lasciato vuoto dalle istituzioni e poi ceduto a una realtà privata, che ne fa occasione di profitto attraverso un resort di lusso.



La terrazza lasciata alla cittadinanza ha il sapore dell'elemosina, certamente non scontata, ma ben lontana da qualsiasi presunto valore di carità cristiana, dato che larga parte degli spazi dell'ex caserma-convento saranno un modo per le persone più ricche di poter godere dell'esclusività del loro stile di vita.



Per questo ancora una volta ringraziamo la cittadinanza, i comitati e le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della raccolta firme lanciata per ottenere il consiglio del Quartiere 1 di domani pomeriggio, dedicato proprio a questa variante urbanistica. Si terrà domani, martedì 7 dicembre 2021, alle 16.30, presso la Sala Vanni, in piazza del Carmine.



Ci piacerebbe che finalmente fosse possibile dialogare con la Giunta di beni comuni e destinazione universale degli spazi cittadini: domani ci sarà la prima occasione importante in cui dimostrare un cambio di atteggiamento". (fdr)