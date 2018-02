Sicurezza nei Pronto Soccorso cittadini, il Consiglio comunale approva mozione delle Commissioni 1 e 4

MOZIONE nr.2098/17

Oggetto: Sicurezza nelle strutture sanitarie di pronto soccorso cittadino

Proponenti: Commissioni Consiliari 1 e 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione n.02098/2017 dei proponenti Jacopo Cellai, Mario Tenerani, Mario Razzanelli, Luca Tani e fatta propria dalla Prima e Quarta Commissione Consiliare:

· Considerato che da tempo sono stati denunciati ricorrenti episodi di aggressione ai danni del personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso di Careggi e di Santa Maria Nuova, particolarmente in orario notturno ad opera di pazienti che giungono nelle strutture sanitarie in stato di ebrezza molesta o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

· Appreso che spesso gli operatori sanitari sono costretti a fronteggiare da soli situazioni di concreto pericolo per la propria incolumità, che nei casi più gravi si concludono con danni importanti alle cose e/o ai lavoratori;

· Rilevato che in particolar modo il pronto soccorso di Santa Maria Nuova, proprio per l’ubicazione all’interno del centro storico, registra circa 1300 accessi all’anno di persone in condizioni di ubriachezza, spesso rissose, che richiedono dispendio di particolari energie da parte di operatori già sotto organico;

· Visto che già nel mese di marzo scorso sigle sindacali hanno denunciato a mezzo stampa un preoccupante aumento delle aggressioni sia di natura verbale che fisica verso il personale sanitario del pronto soccorso di Careggi, richiedendo di estendere a 24 h il servizio del presidio di polizia già attivo 12 ore;

· Ritenuto fondamentale garantire la sicurezza all’interno dei maggiori presidi di pronto soccorso cittadino per consentire a medici ed infermieri di svolgere il proprio impegnativo lavoro in condizioni di serenità ed efficienza

INVITA IL SINDACO DI CONCERTO CON REGIONE TOSCANA E AZIENDE SANITARIE

A promuovere presso il COSP l’istituzione di un presidio di Forze di Polizia presso il pronto soccorso degli ospedali cittadini ed aziende sanitarie a partire da Careggi e Santa Maria Nuova a tutela del personale sanitario e degli utenti.



Il presidente Il presidente

Luca Milani Nicola Armentano