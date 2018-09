In rotta verso la prevenzione contro il tumore al seno. Le Florence Dragon Lady Lilt a Bari

In rotta verso la prevenzione contro il tumore al seno. Questo è il motto della II edizione del trofeo di dragon boat della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) che si terrà a Bari sabato 22 e domenica 23 settembre. La squadra delle Florence Dragon Lady Lilt è in partenza per partecipare, insieme ad altri equipaggi di Donne in Rosa provenienti da tutta la Penisola, alla prima manifestazione di questo tipo in Puglia.

“Dopo l'esperienza ed il successo, nello scorso luglio, con il Festival Internazionale delle Donne in Rosa su Dragon Boat in Arno la squadra delle Florence Dragon Lady Lilt sarà di nuovo in acqua a Bari. Come amministrazione comunale – spiega la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – continuiamo a seguirle sempre con grande attenzione ed affetto e, auguriamo a queste donne il nostro più sincero in bocca al lupo per questa nuova importante gara dove rappresenteranno, ancora una volta, tutta Firenze”.

Le fiorentine incontreranno le padrone di casa del DragonLight Marton Bari e le amiche Aquile Rosa di Palermo, Akea Rosa Lilt Treviso, Forza Rosa Donna 2000 Jesolo-Venezia, Abbraccio Rosa Roma, Dragonette Torino, Astro Dragon Ladies Empoli, e Donna Più LILT Latina.

Per tutto il fine settimana il lungomare barese si trasformerà in villaggio sportivo rosa all'insegna della prevenzione oncologica e dei corretti stili di vita. La manifestazione si aprirà sabato mattina con il convegno “La forza delle donne vince il cancro. Sport e dieta mediterranea”, seguirà un pomeriggio alla Canottieri Barion per provare il dragon boat, la tradizionale barca cinese con testa e coda a forma di drago, efficacemente utilizzata per la riabilitazione dopo tumore al seno e a seguire cena sociale, momento conviviale in cui le squadre stringono e rafforzano legami di amicizia. Il programma della domenica prevede sfide per la conquista del Trofeo LILT di dragon boat.

La squadra fiorentina si presenterà alla trasferta pugliese a equipaggio completo di 25 persone, a sottolineare la crescita e lo sviluppo che la squadra ha avuto in questi ultimi anni. (s.spa.)