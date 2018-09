Piazza del Carmine in Rosa sabato 15 settembre, dalle 16

A due anni dalla sua inaugurazione in Palazzo Strozzi, torna Tennis in Rosa ASD ONLUS con un evento di beneficenza dedicato a tutte le donne che hanno avuto un tumore al seno. Ancora una volta nel cuore di Firenze, nella rinnovata Piazza del Carmine il prossimo 15 settembre dalle 16. Piazza del Carmine in Rosa, è stato presentato, in Palazzo Vecchio dall'assessore allo sport Andrea Vannucci e dalla presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani.

Un evento, promosso e sostenuto dal Centro Commerciale San Frediano, che si propone di coinvolgere la comunità tutta in un evento di sensibilizzazione all'insegna di sport, musica e spettacolo. Per la prima volta in centro a Firenze infatti verrà allestito un campo da tennis regolamentare sul quale Gaia Casati, presidente dell'associazione, farà giocare a tennis non solo le donne iscritte all'Associazione ma anche bambini, autorità, sportivi professionisti, rappresentanti di altre associazioni.

“Sarà un sabato tutto da vivere con un'associazione, Tennis in Rosa, nata da poco ma che si è già imposta con la forza del sorriso. Ha avviato al tennis tante donne – spiega l'assessore allo sport Andrea Vannucci – che hanno superato un momento difficile. L'evento si svolge in piazza del Carmine, recentemente rinnovata dall'amministrazione comunale e che sta prendendo vita con eventi variegati, e si svolge in stretto rapporto col territorio circostante coinvolgendo il Centro commerciale naturale di San Frediano”.

“Dopo l'esperienza ed il successo, nello scorso luglio, con il Festival Internazionale delle Donne in Rosa su Dragon Boat, l'iniziativa Piazza del Carmine in Rosa – sottolinea la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – conferma come lo sport riesca a trasmettere valori importanti e sia un mezzo naturale e semplice per sensibilizzare le persone ma anche un mezzo importante per la riabilitazione e la qualità della vita. Come succede spesso a noi donne, da un momento difficile, traiamo spunto per aiutarne altre. E' quel che accade all'Affrico dove è nato il gruppo Tennis in Rosa che accoglie le donne operate di timore al seno”.

Interverranno tenniste professioniste come Giulia Collodel, Francesca Ciardi e Giovanna Tortorella, il campione di nuoto Lorenzo Zazzeri, il calciatore Aldo Firicano, la squadra dei Bianchi di Firenze e molti altri.

Lo scopo associativo di Tennis in Rosa è proprio quello di avviare allo sport del tennis le donne con un trascorso di tumore al seno e questo gratuitamente attraverso la guida di maestri qualificati e grazie a convenzioni con circoli sportivi che hanno aderito al progetto (attualmente 7 circoli in Toscana). E' così che si sposta l'attenzione dalla dimensione di paziente a quella di tennista, dove valgono le regole del gioco, che stimolano personalità, equilibrio psico-fisico, relazione interpersonale. Non solo, per tutta la durata dell'evento, Tommaso Mattei e Stefano Baragli, condurranno un vero e proprio live show durante il quale amici sostenitori si faranno testimonial di un messaggio solidaristico per tutti coloro che si accostano al mondo delle malattie oncologiche. LUV Dance Movement diretta da Luigi Ceragioli animerà la giornata danzando con un flashmob “in rosa” sul campo da tennis. Interverranno amici cantanti come Paolo Vallesi, Zic, Francesco Guasti, Daniele Barsanti, Viola Thian, Marco Carnesecchi, Tania Furia, Eleonora Bartoli, Micol Barsanti fino alla mezzanotte! (s.spa.)