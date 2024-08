Peretola. Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Thomas Maerten (Sinistra Progetto Comune Quartiere 5): “Aumentano i flussi, ma non le tutele per la popolazione sorvolata”

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune e di Thomas Maerten di Sinistra Progetto Comune al Quartiere 5



“È interessante capire se Toscana Aeroporti abbia intenzione di restituire i contributi pubblici presi in tempi di difficoltà, dato l’aumento dei flussi di utenza di cui scrive la stampa in questi giorni.

Non solo, ci interessa comprendere come si vuole garantire immediatamente la tutela della salute e del diritto al riposo della popolazione sorvolata.

Per questo abbiamo depositato un’interrogazione, anche alla luce dell’incontro richiesto da alcuni Comitati alla Sindaca.

L’attuale assetto infrastrutturale è in grado di reggere i numeri di adesso? C’è una logica per cui si vuole proseguire in un modello di sviluppo che appare insostenibile?

Erano stati promessi interventi precisi, ma a prevalere sembra essere la tutela delle regole di profitto, rispetto a quelle delle condizioni di vita quotidiane della cittadinanza”. (s.spa.)