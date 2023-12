Palagi e Bundu (SPC): "Disabilità: al fianco dell'Associazione Vita Indipendente in presidio"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune



"L'Associazione Vita Indipendente era di nuovo in piazza oggi, di fronte alla Regione Toscana di piazza Duomo, per chiedere un incontro al Presidente. Sappiamo infatti che l'incontro con l'Assessora della regione Spinelli si è svolto in modo serio, chiarendo la difficoltà a trovare gli 8 milioni necessari per il 2024 a eliminare le liste di attesa, per il contributo vita indipendente. Per questo la richiesta è di incontrare direttamente Giani.



Una persona deve aver diritto a non concludere la propria vita in una RSA, senza gravare sui nuclei familiari o sul volontariato, magari causando situazioni di tensione e stanchezza.

La disabilità è un argomento strumentalizzato in campagna elettorale. Riteniamo che questo valga anche per il Comune, che finge di non avere competenze su sanitario e socio-sanitario, ma questo è falso.



Da parte nostra porteremo in Palazzo Vecchio le richieste di chi ogni giorno vive una condizione di discriminazione e disagio, dovuta alla propria disabilità, sul piano dell'accessibilità, della mobilità e dei servizi.

Certo l'Assessora Funaro magari non risponderà, come sistematicamente sta facendo con le nostre interrogazioni. Ma se pensa di fare campagna elettorale ignorando le sue responsabilità sbaglia". (fdr)