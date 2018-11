Natale in villa, sabato e domenica mostra mercato di alto artigianato e visite culturali gratuite a Le Piazzole

Torna ‘Natale in villa’, la mostra mercato di alto artigianato che sabato 1 e domenica 2 dicembre animerà Villa le Piazzole al Poggio imperiale. Abbigliamento e accessori, bigiotteria e gioielli, profumi e cosmesi, oggettistica per la casa e prodotti gastronomici per una due giorni all’insegna della qualità con espositori toscani e non solo. La manifestazione, giunta alla nona edizione, è organizzata da Strana.mente events.

“Un appuntamento ormai immancabile del Natale fiorentino che porta l’artigianato di qualità in un luogo di grande bellezza – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re - Un’occasione per immergersi in un’atmosfera di festa, all’insegna della cultura e della scoperta o riscoperta di posti poco conosciuti del nostro territorio”.

Tanti gli eventi collaterali che accompagnano la manifestazione, dalla mostra Acquarelli botanici e naturalistici di Laura Lotti alle visite guidate alle parti storiche della villa a cura della associazione culturale Akropolis. Con ‘Raccontare il Tè’ la Tea Teller Vania Coveri introdurrà nell'affascinante mondo del tè. Degustazioni gratuite al mattino, Christmas Tea Party (su prenotazione) nel pomeriggio. E poi attività per i più piccoli, decorazione arnie e creazione di candele con cera da telaio a cura dell'apicoltura biologica Fiordafiore e i laboratori di cesteria a cura di Giovanni Ursi. Sarà presente come ospite alla manifestazione l'associazione Voa Voa! Onlus Amici di Sofia. Nell'area teatro per tutta la durata dell'evento saranno aperti gli street trucks Panino Tondo, Pesce Pane, La Pentolina. Ingresso libero.