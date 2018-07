Milani (PD): " Inizia il percorso di pubblicizzazione dell'acqua"

Domanda di attualità del Consigliere Milani in Consiglio Comunale all'Assessore Perra sulla decisione presa dai sindaci della AIT di avviare la fase di ripubblicizzazione della società concessionaria del servizio idrico in Toscana.

"La concessione scade a fine 2021 e sono questi i tempi giusti per promuovere un percorso che vada in questa direzione - dichiara il consigliere PD -. Già il Sindaco Nardella ed il Consiglio Comunale si erano pronunciati in favore di una soluzione di questo tipo.

In Consiglio Comunale però solo alcune forze politiche hanno votato a favore della mozione PD che dava mandato, all'Assessore Perra, di promuovere nella imminente riunione AIT, la costituzione di una società unicamente partecipata dai comuni per la gestione del servizio idrico, e a non far aumentare le tariffe del 2018 e negli anni successivi lasciando al contempo invariati gli investimenti.

Vediamo come hanno partecipato al voto le opposizioni:

Le consigliere 5 stelle hanno preferito non essere presenti in aula piuttosto che votare a favore di una mozione che mette al bando la società Acea, socio privato di Publiacqua ma che vede al suo interno, come socio di maggioranza, il Comune di Roma. Anni di sbandierata volontà di pubblicizzazione dell'acqua, naufragati per non contrastare i vantaggi economici della Raggi.

Potere al Popolo, non ha votato; come sempre preferisce criticare che votare proposte concrete e pragmatiche.

Forza Italia non ha votato ma è favorevole alla partecipazione di società private nella gestione dell'acqua (parole del Capogruppo Cellai).

Fratelli d'Italia … vedi Potere al popolo, vale lo stesso discorso (gli estremi alle volte si attraggono).

Firenze Riparte a Sinistra voto favorevole.

MDP voto favorevol.e

In questo modo si sono espressi i rappresentanti di opposizione dei fiorentini in Consiglio Comunale.

Quando si dice il coraggio delle proprie idee!". (fdr)