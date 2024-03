Venerdì 15 marzo alle 16.30, in Sala Firenze Capitale, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ospiterà la tavola rotonda, a cura del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, dal titolo “La storia dell’Unità d’Italia nei musei del Risorgimento in Toscana”.

Dal 2013 con una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata istituita come solennità civile la data del 17 marzo: “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” da celebrare in ogni città italiana.

Il 17 marzo (Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera), il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno sono le date fondamentali della nostra storia. Le prime due segnano la conclusione del processo risorgimentale con l’affermazione dell’Unità e dell’Indipendenza dell’Italia, le altre due la riconquista della libertà del nostro Paese e la sua trasformazione in repubblica democratica.

Nel lungo processo risorgimentale italiano progressivamente si è affermata l’identità politica e culturale del nostro Paese con i suoi valori costitutivi di libertà e democrazia, che ritroviamo nella nostra Costituzione; e le date importanti come il 17 marzo rappresentano l’occasione per far conoscere ai cittadini la storia della nostra nazione, dagli staterelli preunitari al Regno d’Italia.

Questa funzione pedagogica fu assunta appunto dalla classe dirigente del giovane stato italiano quando promosse nel corso degli anni la realizzazione di musei del Risorgimento in molte città italiane a partire dal più antico, il Museo nazionale del Risorgimento italiano a Palazzo Carignano a Torino, aperto al pubblico dal 1878 e che ha non solo il più grande spazio espositivo di storia patria ma che si segnala per la ricchezza e la rappresentatività delle sue collezioni.

“L’iniziativa del Comitato Fiorentino per il Risorgimento che ho accolto con entusiasmo, rappresenta – spiega il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani – un momento di riflessione al fine di far conoscere gli eventi e il significato del Risorgimento, nonché di meditare sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della Bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione. Il 17 marzo 1861 nacque l’Italia, a conclusione di decenni di ideali e sacrifici, una storia in cui i giovani furono più volte protagonisti, con il loro coraggio e volontà”.

All’incontro “La storia dell’Unità d’Italia nei musei del Risorgimento in Toscana” dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani seguiranno gli interventi di Christian Satto, Coordinatore dei Comitati Toscani per il Risorgimento sul tema “I Musei del Risorgimento: testimonianza e memoria della storia nazionale”, Sergio Casprini, Presidente del Comitato Fiorentino per il Risorgimento di Firenze su “Le Sale di Firenze Capitale a Palazzo Vecchio”, Andrea Giaconi, Comitato Pratese per la Promozione dei Valori Risorgimentali su “Il Museo del Risorgimento di Prato”. Introduce e coordina Alessandra Campagnano, Comitato Fiorentino per il Risorgimento. (s.spa.)