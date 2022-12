Oggi pomeriggio, alle 18, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani parteciperà, in rappresentanza dell’amministrazione, alla messa presso la Badia Fiesolana dove avverrà l’inaugurazione del restauro del monumento funebre di Ugo di Toscana.

“Spesso guardandoci intorno quando entriamo in una chiesa troviamo monumenti funebri come questo, ma non sempre ci soffermiamo a leggere nomi ed effigi, la figura del Marchese Ugo di Toscana - sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – è stata fondamentale nella storia di Firenze e di tutta la Regione: a lui si deve la realizzazione di almeno sei importanti abbazie toscane, Buonsollazzo in Mugello, Capolona ad Arezzo, Marturi a Poggibonsi, Badia a Settimo nell’area dell’attuale Scandicci, Verruca di Pisa e Castello, allora centri motore di aggregazione non solo religiosa, ma di sviluppo per laboriosità artigiana e scambi commerciali. Ugo di Toscana dette inizio a quel processo che avrebbe trasformato un piccolo borgo con un perimetro di mura di neanche 1800 metri appartenente al Sacro Romano Impero, nella città che tutti conosciamo: Firenze. Il restauro di questo importante monumento funebre, realizzato da Mino da Fiesole, sia di auspicio per far conoscere a tutti i cittadini questa importante figura della storia della nostra Città”. (s.spa.)