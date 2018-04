Gruppo Forza Italia: "Soddisfazione per la nomina di Stefano Mugnai a vicecapogruppo alla Camera"

"Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina a vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati di Stefano Mugnai. Siamo certi che la sua presenza in questo importante ruolo non potrà che significare una vicinanza ancora più forte a Firenze e alla Toscana da parte di Forza Italia. Da oggi i cittadini hanno un punto di riferimento affidabile e sicuro per tutti i temi più importanti, dalla sicurezza alla realizzazione delle opere da troppo tempo attese, come lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Complimenti e buon lavoro, Stefano!".

Questa la dichiarazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia a Palazzo Vecchio Jacopo Cellai, Mario Tenerani, Mario Razzanelli e Luca Tani.

(fdr)