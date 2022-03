Football americano, i Guelfi Firenze hanno presentato la stagione 2022

I Guelfi Firenze hanno presentato la stagione 2022 che li vedrà in campo nella nuova Italian Football League. Presenti alla conferenza stampa, questa mattina al Guelfi Sport Center di via del Perugino, i tre giocatori stranieri (Dejion Lynch, Ahmaad Tanner, Jared Gerbino), il presidente Alessandro Dallai, il general manager della squadra Edoardo Cammi, Chiara Saccomanno in rappresentanza del main sponsor Estra, l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Per la sesta stagione di fila, la compagine toscana sarà ai blocchi di partenza della prima divisione, con il ritorno di Art Briles come head coach, nuovi giocatori e la voglia di tornare in alto dopo la semifinale playoff persa lo scorso luglio a Parma.

"Mi auguro sia una bella stagione dal punto di vista sportivo - ha detto l'assessore Guccione - che segni anche il rilancio del football americano nella nostra città e avvicini tanti giovani a questo sport. Quella di oggi è anche una bella occasione per ricordare che la Federazione italiana, la Fidaf, ha investito in questo impianto con numerose attività di livello nazionale. Questo è un motivo di orgoglio per la nostra città. L'obiettivo è che questo impianto diventi sempre più un luogo vissuto a 360 gradi da tutto lo sport cittadino". "Ringrazia il lavoro della società per il lavoro svolto in questo periodo difficile - ha aggiunto - e lo sponsor anche Estra che anche quest'anno ha deciso di sostenere il progetto Guelfi".

"Siamo nell'impianto che per primo ha dato vita al complesso sportivo di San Bartolo a Cintoia, il secondo polo di Firenze - ha sottolineato presidente Dormentoni - faccio un grande in bocca al lupo sia per il campionato, e per i risultati che potranno venire da questo campionato importante. Ma, in generale, per tutte le agttività sportive che verranno svolte in questo impianto". (fn)