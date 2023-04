Corretti stili di vita, al via incontri e laboratori. Il 18 e il 27 aprile due appuntamenti dedicati alla prevenzione alcologica 

Un ciclo di incontri, laboratori, open day per approfondire il ruolo cruciale della prevenzione e dei corretti stili di vita per la salute di tutti. Li promuovono Comune di Firenze, Regione Toscana, azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Aprile è il mese della prevenzione alcologica e per questo i primi due appuntamenti saranno legati a questa tematica. Il 18 aprile dalle 9 alle 13 presso il nuovo ingresso di Careggi saranno a disposizione degli utenti operatori sanitari della AOUC che spiegheranno l’importanza di un corretto stile di vita per mantenersi in salute. Un evento rivolto a fruitori della struttura sanitaria, per poter disporre di consigli medici sui corretti stili di vita, misurazione della pressione arteriosa, spirometria semplice, misurazione del peso corporeo, misurazione del monossido di carbonio. Il 27 aprile è la volta del convegno “Alcol e benessere?”, dalle 8 alle 14,30 al centro servizi il Fuligno – sala la Chiesa Montedomini, via Faenza 48. Apriranno i lavori l’assessore al Welfare Sara Funaro, la consigliera speciale del sindaco su prevenzione e corretti stili di vita Mimma Dardano, il direttore della Sod di Alcologia della AOUC e coordinatore del Centro Alcologico Regionale Toscano Valentino Patussi e a seguire molti altri interventi dedicati all’impatto dell’alcol sulla salute e la promozione del benessere integrale, della comunità tutta e molto altro ancora – per i giornalisti, previsto un punto stampa.





Le iniziative sono promosse dal Comune di Firenze, Regione Toscana, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi: Sod di Alcologia e Centro Alcologico Regionale Toscano assieme a Società Italiana di Alcologia, Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali, Alcolisti Anonimi, Narcotici Anonimi.

(sa. ca.)