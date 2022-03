Ambiente, torna il concorso ‘Fiori a Fiorenza’ per premiare i balconi più belli

Vestire di fiori e piante i balconi della città per sensibilizzare sull’importanza del verde nel contesto urbano e nella tutela della biodiversità. Torna da oggi ‘Fiori a Fiorenza’, il concorso organizzato da Comune di Firenze e Società Toscana di Orticultura con i cinque Quartieri e il sostegno dell’Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella.

“Un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di piante e fiori nel contesto urbano – ha detto l’assessore Del Re -, non solo come elemento di bellezza per le nostre case e la nostra città, ma anche come contributo alla tutela della biodiversità, delle api e dell’ambiente”.

“Guardare e ammirare Firenze da una prospettiva insolita e originale ma anche sensibilizzare i cittadini sul ruolo significativo di piante e fiori nel contesto urbano in particolare come elemento di decoro: è il duplice obiettivo a cui punta questa bella iniziativa – ha sottolineato la vicesindaca Alessia Bettini -. Un modo colorato per salutare la primavera in arrivo e rendere la nostra città ancora più splendida”.

“Allestire un balcone bello e verde ci aiuterà a ritrovare l'equilibrio con la Natura - ha detto il presidente della Società toscana di Orticultura Alberto Giuntoli -, per migliorare l'ambiente, per la vivibilità della città e per il nostro benessere fisico e mentale”.

Il concorso prenderà il via oggi 21 marzo e si chiuderà il prossimo 15 settembre. Per partecipare sarà sufficiente inviare una foto de​l balcone fiorito, indicando la zona e il quartiere di riferimento. A valutare i balconi più belli saranno per il 60% una giuria tecnica e per il 40% una giuria popolare. La giuria tecnica sarà presieduta dal presidente della Società toscana di Orticultura Alberto Giuntoli. Il voto popolare sarà espresso dal 16 al 26 settembre; mentre quello della giuria tecnica dal 26 al 30 settembre. Saranno premiati i primi 10 classificati, due per quartiere. La premiazione si terrà domenica 2 ottobre presso la Mostra dei fiori Autunno 2022. Tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili su www.societatoscanaorticultura.it.

