I security point sono punti di stazionamento periodico dove gli agenti di Polizia Municipale sono presenti per raccogliere segnalazioni, esigenze e proposte.



Complessivamente i security point attivati soni 88 con presenze periodiche diversificate (settimanali, quindicinali o mensili), anche in base alle priorità individuate dai 5 quartieri grazie al loro stretto rapporto con il territorio locale

Oltre alla presenza periodica nei security point gli agenti si muovono a piedi nelle strade e piazze delle diverse zone individuate e ricevono segnalazioni, individuando criticità e avviando le procedure di risoluzione delle problematiche.

Gli agenti impegnarti in questi servizi sono riconoscibili da alcuni elementi delle loro divise, in particolare una fascia al braccio e una fascetta sul berretto con le scritte “Polizia di Comunità” e “Vigile di Quartiere”. I vigili di quartiere sono collegati alle forze dell’ordine, agli altri reparti della Polizia Municipale e agli uffici dell’Amministrazione per attivare gli interventi che si rendessero necessari.

Ecco la mappa dei punti attivi nel mese di marzo

Dove sono i Security point nei quartieri e qual è la periodicità del servizio.



Quartiere 1



Zona Puccini

Piazza Dalla Piccola (settimanale)

Piazza Puccini (settimanale)

Zona Romana

Piazza Tasso (settimanale)

Piazza Santo Spirito (settimanale)

Zona Santa Croce

Piazza dei Ciompi (settimanale)

Piazza Sant’Ambrogio (settimanale)

Zona Stazione

Piazza Indipendenza (settimanale)

Via Palazzuolo (bimensile)

Borgo Ognissanti (bimensile)

Zona Porta a Prato

Piazza San Jacopino (settimanale)

Area Leopolda (settimanale)



Quartiere 2



Zona Libertà

Piazza della Liberta ingresso parcheggio/ Piazza Centrale (settimanale)

Piazza Savonarola lato edicola (settimanale)

Zona Coverciano

Salvi Cristiani 5, altezza scuola (settimanale)

Via del Mezzetta, altezza Poste/Giardino (settimanale)

Zona Aretina

Visconti/Venosta, Ceck Point (bimensile)

Rocca Tedalda, Piazzetta Raffaele Bongo (settimanale)

Varlungo, Casa del Popolo La Loggetta (settimanale)

Via Chimera (mensile)

Zona Cure

Piazza delle Cure 5 (settimanale)

Parco Pettini Burresi, via Faentina 145 (settimanale)

Zona Bellariva

Piazza Rosadi Giardino Di Bellariva, (settimanale)

L.No Aldo Moro, slargo ingresso giardini lato fiume (bimensile)

Zona Stadio

Viale Malta (bimensile)

Giardini di Campo di Marte (settimanale)





Quartiere 3



Zona Gavinana

Piazza Bartali, Centro Commerciale (settimanale)

Piazza Elia Dalla Costa, Punto Q3 interno giardino (settimanale)

Zona Ferrucci-Orsini-Ravenna

Piazza F. Ferrucci, lato ex-edicola (settimanale)

Zona Villamagna/Nave a Rovezzano

Via Villamagna-Nave a Rovezzano, area fronte chiesa (mensile)

Parco Anconella, area giochi (settimanale)

Zona Due Strade/Galluzzo

Piazza Acciaiuoli Galluzzo, lato edicola (settimanale)

Via Volterrana- Le Gore, altezza slargo Ataf (mensile)

Via Senese/Gelsomino- Le Due Strade, altezza canalizzazione Gelsomino (bimensile)

Zona Sorgane/Ema

Piazza Bacci Ponte a Ema, area giardino (mensile)

Piazza Istria Sorgane (settimanale)

Cascine del Riccio, altezza Circolo La Rinascente (bimensile)



Quartiere 4





Zona Pignone

Lungarno Santa Rosa Asl (bimensile)

Piazza Pier Vettori (bimensile)

Zona Monticelli

Piazza Paolo Uccello, slargo (bimensile)

Francavilla/Bronzino, slargo incrocio (settimanale)

Pisana/Soffiano, slargo incrocio (settimanale)

Zona Soffiano/Legnaia

Piazza Piero della Francesca Federiga (bimensile)

Duccio da Boninsegna /Olivuzzo (settimanale)

Filarete Scandicci, slargo (settimanale)

Zona Batoni/Talenti

Viale Talenti, fronte Coop (bimensile)

Piazza Batoni, area parcheggio (bimensile)

Zona Isolotto

Piazza dell’isolotto (bimensile)

Via Giovanni da Montorsoli, area giochi fronte scuola elementare (settimanale)

Zona Argingrosso/Poderaccio

Via dell’Argingrosso, fronte Penny Market (settimanale)

Via dell’Argingrosso, interni 135-137 (settimanale)

Via delle Isole, orti sociali e parco pubblico (settimanale)

Zona Canova

Via Canova, Parco Villa Vogel (bimensile)

Via Chiusi, Piazzale Bibliotecanova/Asl (bimensile)

Zona Mantignano/Ugnano/ Pontignale

Piazza della Crezia (settimanale)

Via di Mantignano, fronte chiesa (settimanale)

Via del Pantano/Stilicone, giardini (mensile)

Zona Ponte a Greve

Via Neri di Bicci, giardini del Bindolo (mensile)

Zona San Lorenzo a Greve-Torregalli

Viuzzo delle Case Nuove, slargo fronte Coop (settimanale)

Via del Caravaggio/Pisana, giardini (settimanale)

Torregalli, fronte ingresso ospedale (settimanale)

Zona San Bartolo-Cavallaccio

Via Martini/Signorelli, piazzetta mercato (settimanale)



Quartiere 5



Zona Leopoldo

Piazza Leopoldo, fronte Coop (bimensile)

Piazza Giorgini (bimensile)

Piazza Tanucci (bimensile)

Zona Baracca

Via Castelnuovo Tedesco, giardino (settimanale)

Piazza Medaglie d’Oro (settimanale)

Giardino Via Allori (settimanale)

Zona Novoli/San Donato

Via di Novoli, fronte centro commerciale Multiplex (settimanale)

Via Giardino della Bizzarria, area mercatale (bimensile)

Zona Dalmazia

Via dello Steccuto, ingresso stazione (settimanale)

Piazza Dalmazia, lato mercato (settimanale)

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (bimensile)

Zona Ponte di Mezzo-Lippi

Giardino del Lippi Giardino di via Magellano (bimensile)

Ponte di Mezzo, villaggio Forlanini (bimensile)

Via Panciatichi (mensile)

Zona Brozzi-Peretola

Piazza 1° Maggio Brozzi, area Mercatale (bimensile)

Piazza Garibaldi Peretola (mensile)

Zona Piagge-Quaracchi

Via di San Piero a Quaracchi (bimensile)

Via del Pesciolino (bimensile)

Via Lombardia, area mercatale (bimensile)

Zona Careggi-Tre Pietre-Castello

Viale Morgagni, ingresso Careggi (mensile)

Sodo (mensile)

Serpiolle (mensile)

Piazza Morandi (settimanale)

Via Reginaldo Giuliani, altezza abitato Castello (mensile)

Zona Romito-Vittoria

Giardino Orticultura, ingresso (settimanale)

Piazza della Vittoria (settimanale)

Zona Corsica-Circondaria

Piazza Danti, giardini (bimensile)