Sanità, sciopero nazionale il 12 e il 13 aprile

Dalle ore 00.00 del 12 alle ore 24.00 del 13 aprile, per tutti i turni di servizio rientranti in tale arco temporale , è indetto uno sciopero nazionale dalle Associazioni sindacali NURSING–UP - Sindacato degli Infermieri Italiani, NURSIND – Sindacato delle professioni Infermieristiche e UGL Sanità, rivolto a tutto il personale del comparto della sanità pubblica operante nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nei presidi dell’AUSL Toscana centro interessati dall’adesione saranno comunque garantiti i livelli essenziali di assistenza.

