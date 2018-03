Alle 11.30 è in programma una tavola rotonda su I nuovi hub del lavoro: spazi e processi produttivi innovativi nel contesto economico e sociale fiorentino . Si confrontano sul tema: Anna Andretta (Spazio Costanza), Riccardo Luciani (Impact Hub), Silvio Agresti (Nana Bianca), Laura Benedetto (Camera di Commercio di Firenze) . Modera: Leonardo Testai (Toscana 24-Il Sole 24 Ore). Segue dibattito.

Alle 11.20 il Dott. Emanuele Rossini Presidente di AIDP -Toscana (Associazione Italiana Direttori del Personale sezione Toscana) interverrà su Lavoro agile e welfare aziendale: nuove prospettive per aziende e lavoratori .

13 marzo, convegno in Sala d’Arme

Scroll to top of the page