Superamento campi rom. Cellai, Mugnai, Marchetti (FI): “Da Rossi provvedimento iniquo che soffia sul fuoco dell’intolleranza. Chi ha poco ma non è nato Rom per la sinistra non merita niente”

“Leggiamo oggi dell'iniziativa del governatore della Toscana Enrico Rossi per il superamento dei campi Rom che impegna una cifra di 600.000 euro sull'inserimento scolastico di 700 ragazzi che vivono nei campi toscani e di 1.500.000 euro per le abitazioni alternative ai campi attuali. Eppure a Firenze, ad esempio, il Comune ha già stanziato per il triennio 2018-2020 ingenti fondi per uno scopo affine: si tratta dell’appalto da 533mila euro per finanziare assistenza scolastica ed extrascolastica nonché mediazione culturale (l’interprete) per i ragazzi rom del Poderaccio”.

“Ora Rossi, lo stesso del selfie con i vicini di casa rom, vuole aggiungere altri soldi e lo annuncia come se si trattasse di una novità, di un’emergenza appena sorta e subito fronteggiata. Macché: sono decenni che la scolarizzazione dei minori rom lascia a desiderare malgrado sia sostenuta con finanziamenti ad hoc di cui altri studenti fanno bellamente a meno”.

“E le soluzioni abitative alternative? Un milione e mezzo e la garanzia, che francamente fa sorridere, da parte del Presidente Rossi che non ci saranno corsie preferenziali sulle case popolari. Certo, peccato che sia sufficiente pagare recuperi e ristrutturazioni di complessi abitativi destinati ai Rom in uscita dai campi per non toccare formalmente le case popolari assicurando comunque un alloggio bypassando graduatorie e liste d’attesa. Il modello, con cui si esce dalla porta per rientrare dalla finestra, è quello di via Lorenzini di alcuni anni fa, fortunatamente mai realizzato”.

“Rossi e i suoi alleati del PD non cambiano, ma i fiorentini e i toscani ormai la buccola del consenso a prescindere se la sono tolta dal naso. Per questo bocceranno senza se e senza ma queste politiche di assistenzialismo che non solo non fanno bene ai fiorentini, ma paradossalmente neppure ai Rom che dichiarano di voler aiutare gratuitamente perché altro non fanno che favorire il vento dell’intolleranza da parte di chi ha poco ma, non essendo nato Rom, per questa sinistra a quanto pare non merita di ricevere niente”.

Jacopo Cellai (Capogruppo Forza Italia Comune di Firenze)

On. Stefano Mugnai (Coordinatore Forza Italia Toscana)

Maurizio Marchetti (Capogruppo Forza Italia Consiglio regionale della Toscana)

