SPC e Diritti in Comune: Una città in comune - RC Pisa: "Toscana Aeroporti e il Presidente Giani insistono, per avere più voli"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune e Ciccio Auletta - Diritti in Comune: Una città in comune - Rifondazione Comunista Pisa



"Lo ha chiarito il Presidente della Regione Toscana in un'intervista uscita la vigilia di Natale: per lui un nuovo aeroporto a Peretola non è in discussione. Lo conferma la notizia uscita oggi, su un progetto arrivato a ENAC il 12 dicembre e che dovrebbe ricevere un parere ministeriale entro primavera 2025, anno entro il quale dovrebbero addirittura partire i lavori. Chiediamo che il nuovo masterplan sia illustrato con urgenza nelle commissioni consiliari competenti di Pisa e Firenze.



Sabato scorso abbiamo confermato il nostro sostegno a comitati e movimenti, in occasione del presidio organizzato in piazza Duomo, per ricordare a Giani che nella piana fiorentina c'è una chiara contrarietà a vedere le proprie teste sorvolate da sempre più voli, espressa anche dalle amministrazioni comunali che hanno vinto le elezioni nella zona, fino ad arrivare a Prato.

C'era anche una parte della popolazione attualmente sorvolata, che sa quanto non ci sia da fidarsi di chi da decenni non tutela il loro diritto alla salute e al riposo.

C'eravamo anche noi con le nostre posizioni a tutela di un lavoro dignitoso, come dimostra la nostra costante pressione sui due Comuni di Firenze e Pisa, perché prendano posizione a sostegno del personale, a partire da quello esternalizzato dell'handling e degli appalti.



Per questioni meramente elettorali, viste le posizioni di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, la politica locale sembra voler evitare l'argomento. Insisteremo nei nostri consigli comunali perché la scadenza delle regionali non sacrifichi la possibilità di discutere di una prospettiva buona solo per i profitti di chi ha tratto beneficio dalla privatizzazione della gestione degli scali di Firenze e Pisa, a partire ovviamente da Corporación América". (fdr)