Sinistra Progetto Comune: "Via Liguria: lunedì porteremo la zona delle Piagge in aula"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Vincenzo Pizzolo - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5

Via Liguria è Firenze. Chi vive nelle case di Edilizia Residenziale Pubblica non riceve nessun favore, si limita a usufruire di un suo diritto. Per questo riteniamo necessario avere una maggiore attenzione verso i nuclei assegnatari che vivono nell'area.

I problemi segnalati in questi giorni non sono nuovi, riguardano le spese di riparazione per danni di cui non risulta abbiano responsabilità, colonie di piccioni, errate pose delle condotte di scarico dei fumi delle caldaie, le condizioni della viabilità pedonale e la necessità di farsi carico della fine negativa dell'esperienza di autogestione.

Molte delle interrogazioni depositate nei mesi scorsi avevano ricevuto risposte non definitive. Confidiamo in una presa di impegno maggiore da parte della Giunta durante il question time depositato per la prossima seduta nel Salone de' Dugento". (fdr)