Quartiere 5. Il primo appuntamento con il Maggio Musicale Fiorentino in alcuni dei luoghi più suggestivi della città

Sabato 19 maggio 2108, alle ore 21.15, prende inizio il Maggio Metropolitano nei quartieri della città di Firenze: cinque concerti nell’ambito dell’LXXXI Festival del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Estate fiorentina in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, in collaborazione con i Quartieri del Comune di Firenze e con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. Primo appuntamento al Quartiere 5 alla Villa Medicea di Castello con i Professori dell’Orchestra e gli Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. In programma: “Tango è poesia” su musiche di Astor Piazzolla e liriche di Jorge Luis Borges e Horacio Ferrer. La serata è in collaborazione con il Comune di Firenze – Quartiere 5, il Polo Museale della Toscana – MIBACT e l’Accademia della Crusca.

Astor Piazzolla è stato un riformatore del tango nonché strumentista d’avanguardia ed è considerato il musicista argentino più importante e, in generale, tra i più importanti compositori del XX secolo. Le sonorità dei suoi tango incorporano elementi presi dalla musica jazz e dissonanze: elementi musicali che non venivano normalmente utilizzati in questa tipologia di musica.

Jorge Luis Borges invece è un narratore, poeta e saggista, famoso sia per i suoi racconti fantastici, sia per la sua più ampia produzione poetica, dove si manifesta “l’incanto di un attimo in cui le cose sembra stiano per dirci il loro segreto”. Così Claudio Magris, scrittore e germanista italiano, nella sua splendida raccolta di saggi “Dietro le parole”, commenta l’arte discreta e ritrosa del Borges poeta.

E infine Horacio Ferrer la cui attività compositiva non conobbe soste, grazie al sodalizio artistico che instaurò con Astor Piazzolla il quale in quel periodo cercava qualcuno che condividesse la sua voglia di rivoluzionare le chiuse e ormai logore tradizioni del tango e lo facesse approdare verso forme più innovative e vivaci.

I Professori dell’Orchestra e gli Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino: Giacomo Rafanelli (violino), Francesco Furlanich (fisarmonica), Marco Martelli (contrabbasso), Delia Palmieri (soprano) e Lisandro Guinis (baritono) concorreranno a ridare senso e vita al pensiero di Borges e Ferrer e alle più importanti opere di Piazzolla. Questo il programma di “Tango è poesia” su musiche di Astor Piazzolla: El Gordo triste; Alguien le dice al tango; Yo soy Maria; Chiquilín de bachín; El títere Balada para mi muerte; Balada para un loco; La última grela; Vuelvo al sur; La bicicleta blanca; Escualo; Fracanapa. (s.spa.)

Liriche di Jorge Luis e Horacio Ferrer

Violino di Giacomo Rafanelli

Fisarmonica di Francesco Furlanich

Contrabbasso di Marco Martelli

Soprano Delia Palmieri

Baritono Lisandro Guinis

Professori dell’Orchestra e Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.