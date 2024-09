Il Comune in piazza al Toscana Pride

Il Comune di Firenze parteciperà sabato al Toscana Pride. L’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese sarà presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione di Lucca a cui Palazzo Vecchio ha dato anche quest’anno il patrocinio. “Il Pride è una festa, ma non dobbiamo dimenticarci che nacque come una rivolta” ha detto Albanese. “Per i diritti e per l'orgoglio. Per le libertà di chi costantemente è messo in discussione, troppo spesso ancora aggredito dall'omo-lesbo-bi-trans-fobia. Abbiamo dato il nostro patrocinio e parteciperemo camminando a fianco dei diritti e delle persone, sempre, per rappresentare e valorizzare le differenze di tutti e la dignità di ciascunə. Noi ci siamo e ci saremo. Convintamente e con orgoglio” (sp)