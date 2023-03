Enrico Conti e Nicola Armentano (PD): “Solidarietà ai lavoratori di QF ex-GKN e impegno per garantire gli stipendi e la reindustrializzazione del sito produttivo”

“L’audizione dell’RSU di QF ex GKN driveline e del delegato alle crisi aziendali della Regione Toscana, Valerio Fabiani oggi in Commissione Sviluppo Economico – spiegano il capogruppo PD Nicola Armentano ed il presidente della Commissione Sviluppo economico Enrico Conti – è stata l’occasione in primo luogo di continuare il percorso di ascolto e di solidarietà che la commissione ha doverosamente manifestato sin dall’inizio rispetto alla complessa vicenda della crisi e della possibile riattivazione produttiva della fabbrica di Campi Bisenzio”. “Grazie alla mobilitazione dei lavoratori e all’azione delle istituzioni locali e regionali si apre uno spiraglio per il futuro della fabbrica e dei suoi lavoratori” afferma il Presidente Conti. “Ad essi manifestiamo la nostra piena solidarietà, in primo luogo poiché, da ormai troppi mesi non percepiscono nessuna forma di retribuzione, un fatto inaccettabile a cui si deve porre rimedio al più presto. Siamo tutti impegnati – prosegue Conti – per dare concretezza alle ipotesi in campo di riattivazione produttiva del sito, valutando tutte le opzioni in campo, a partire da quella emersa sulla stampa della costruzione di batterie al litio e di produzione di motori e assemblaggio di auto elettriche”. “A fronte di una proprietà che ormai appare orientata alla liquidazione è stato importante constatare l’importante lavoro che sta facendo la Regione e le ipotesi emerse di reindustrializzazione del sito. Questo deve essere l’impegno e l’obbiettivo di tutte le parti ed è importante che ognuno faccia tutto quanto è necessario per facilitare questo percorso”. Il Presidente Conti ed il capogruppo Armentano, a nome del gruppo PD di Palazzo Vecchio, “esprime piena solidarietà ai lavoratori della ex GKN driveline e dichiara l’adesione alla manifestazione del 25 marzo prossimo”. “Ringrazio la Commissione e tutto il Consiglio comunale di Firenze per l’invito e per l’attenzione con cui seguono da sempre la vertenza ex GKN. Confermo – aggiunge il consigliere speciale della Regione Toscana con delega alle crisi aziendali Valerio Fabiani – che la Regione va avanti con lo scauting. Anche ieri abbiamo parlato con 2 dei 6 potenziali investitori che si sono manifestati a noi. Per mettere in sicurezza questo lavoro occorre il sostegno del Governo e togliere i lavoratori da questa condizione intollerabile, dando loro delle certezze, a cominciare dal riconoscimento degli stipendi”. (s.spa.)