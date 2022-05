Diritti e pari opportunità, si rinnova l’adesione alla rete Re.A.Dy

Il Comune di Firenze ha rinnovato la propria adesione alla rete RE.A.DY., la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. L’adesione del Comune è stata rinnovata con una delibera dell’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese approvata stamani in giunta. Palazzo Vecchio quindi anche per il 2022 rinnova l’adesione all’accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti a RE.A.DY per la promozione della rete, per rafforzare la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello regionale. “Continuare il nostro impegno all'interno della rete RE.A.DY. – ha spiegato Albanese – è per noi importante per tenere alta l’attenzione sui diritti di tutte e tutti. I diritti sono la miglior protezione, per questo è necessario lavorare sempre di più per innalzare le tutele, promuovere le pari opportunità e contrastare ogni discriminazioni di genere. Proprio per questo rinnoviamo anche per il 2022 la nostra partecipazione al Toscana Pride che si terrà a Livorno il prossimo 18 giugno. L’appoggio del Comune di Firenze è sempre stato forte con il patrocinio e quest'anno, dando seguito alla volontà del nostro Consiglio comunale, a sostegno dei diritti Lgbtqia+ abbiamo deciso di partecipare anche con il gonfalone”. (sp)