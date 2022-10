De Blasi e Masi (MoVimento 5 Stelle): "Lunedì in Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del conferimento della cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri da noi proposto"

Sono decisamente soddisfatti i consiglieri del MoVimento 5 Stelle Roberto De Blasi e Lorenzo Masi: “Lunedì 10 ottobre sarà votata dal Consiglio Comunale la nostra proposta di delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro che vive da quasi 30 anni sotto scorta per le minacce di morte subìte da parte della criminalità organizzata”. “Siamo davvero onorati di aver contribuito a portare l’attenzione della città di Firenze sull’importanza e la necessità di conferire a Gratteri la cittadinanza onoraria, perché mai come in questo momento è cruciale riconoscere ad un servitore dello Stato simbolo della lotta alle mafie la vicinanza di un’intera comunità. Firenze è e sarà sempre accanto a coloro che scelgono la legalità”. Il Consiglio Comunale di lunedì prossimo sarà però anche l’occasione per il MoVimento 5 Stelle di portare l’attenzione delle istituzioni ad un tema quanto mai caldo in questo momento: il trasporto pubblico locale con lo sciopero indetto dai lavoratori e lavoratrici di Toscana Autolinee S.p.A. “Come molti già sanno - dichiara il consigliere Masi - il 10 ottobre il personale di Autolinee Toscane verrà a manifestare in Piazza Signoria. Le problematiche sollevate dal personale sono sotto gli occhi di tutti: ritardi delle corse, sovraffolamento degli utenti sui mezzi, aggressioni subìte dagli autisti nonché stipendi bassi percepiti”. “Abbiamo ritenuto doveroso – proseguono i consiglieri pentastellati - presentare un question time per chiedere all’Amministrazione Comunale di impegnarsi in prima persona con Autolinee Toscane al fine di affrontare la grave crisi che sta vivendo il sistema di trasporto pubblico locale ma anche per sapere quali misure concrete il Comune intende adottare in tema di mobilità cittadina per migliorare la viabilità e favorire il rispetto dei tempi di percorrenza degli autobus sul territorio fiorentino ”. “Chiederemo poi conto – continua il consigliere De Blasi – dei n. 13 stalli di parcheggio ancora occupati a titolo gratuito dalla Misericordia di Via del Sansovino”. “Durante la pandemia il Comune aveva dato la possibilità alla Misericordia di occupare gratuitamente buona parte del parcheggio adiacente alla propria sede fino al termine dei novanta giorni successivi alla fine dello stato di emergenza, che - ricordiamo - si è concluso lo scorso 31 marzo”. “Facendo quindi due conti questo termine è scaduto già da diversi mesi ma gli stalli sono ancora occupati dalla postazione dei tamponi Covid della Misericordia, togliendo così posti ai cittadini per parcheggiare e senza il pagamento di alcun onere da parte della Misericordia di Via del Sansovino”. “Delle due l’una – concludono i consiglieri: o il Comune fa rimuovere la postazione per i tamponi Covid, restituendo così il parcheggio alla cittadinanza, oppure fa pagare alla Misericordia l’occupazione del suolo pubblico, com’è giusto che sia”. Lunedì sarà anche l’occasione per chiedere conto all’assessora alla casa Albanese degli oltre 800 appartamenti popolari vuoti del Comune. “E’ incredibile che in un momento di difficoltà come quello che stanno attraversando le famiglie fiorentine, l’Amministrazione abbia tantissimi alloggi sfitti per la stragrande maggioranza dei quali non sono note ad oggi le prospettive di recupero e sviluppo” dichiara il consigliere De Blasi. “Vogliamo non soltanto sapere se e quando gli alloggi vuoti verranno ristrutturati e assegnati alle famiglie in attesa ma chiediamo anche che il Comune si adoperi urgentemente con il soggetto gestore Casa S.p.A. per garantire la sicurezza e salubrità di quelli già assegnati, come per esempio le palazzine di Via Pistoiese n. 301/6 e n. 301/7 i cui residenti denunciano infiltrazioni d’acqua, muffa, umidità e intonaci caduti. E’ del tutto inaccettabile che i nostri cittadini vivano in queste condizioni”. (s.spa.)