Codice Rosa. Maria Federica Giuliani (PD): “Una risposta concreta e immediata alle donne vittime di violenza”

“Il progetto del Codice Rosa – spiega la consigliera del Partito Democratico Maria Federica Giuliani – nato in Toscana e partito, in via sperimentale qualche anno fa, si è rivelato uno strumento indispensabile a sostegno delle donne vittime di violenza. Purtroppo, anche alla luce delle troppe notizie di cronaca che fanno registrare violenze sulle donne e femminicidi in aumento, risulta un percorso che accompagna e sostiene le donne”.

Proprio nei giorni scorsi è stato firmato anche un protocollo d’intesa in Regione Toscana per l’attuazione di linee comuni di indirizzo giuridico-forensi per la rete regionale Codice Rosa; il progetto, tra la Regione Toscana e le Procure Generali della Repubblica, mira a dare assistenza alle persone adulte e minori vittime di violenza. Sulle novità introdotte la consigliera PD Maria Federica Giuliani ha presentato un question time al quale ha risposto l'assessora al welfare Sara Funaro.

“In cinque anni, dal 2012 al 2016, sono stati quasi 15.000 gli accessi per il Codice Rosa nei Pronto Soccorso degli ospedali toscani – ha sottolineato la consigliera PD Maria Federica Giuliani – e si tratta di un progetto dove la Toscana ha fatto da apripista diffondendosi poi in tante altre regioni. In ogni Pronto Soccorso degli ospedali toscani c'è una corsia riservata e un team multidisciplinare che si prende cura delle persone vittime di violenza e abusi. Il protocollo d'intesa ha riguardato l'assessore al diritto alla salute della Regione Stefania Saccardi e le Procure Generali della Repubblica di Genova e di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Massa e la Procura dei minorenni”.

“La rete del Codice Rosa – ha aggiunto l'assessora Funaro – è collegata alle reti dell'accoglienza e dei rifugi protetti. L'obiettivo del protocollo è frutto di un tavolo di lavoro che risale all'aprile 2017 e si punta a garantire il miglior supporto, in modo uniforme sul territorio, alle vittime di violenza per dare la miglior risposta in termini di efficacia e di efficienza e di tutela delle vittime a chi accede al Pronto Soccorso. Il protocollo è stato sottoscritto da diverse Procure con delle procedure da seguire per un lavoro che andrà costantemente migliorato”.

“Questo protocollo – ha concluso la consigliera Giuliani – con la collaborazione della varie procure permetterà di accogliere in maniera ancora migliore le donne che ricorreranno al Codice Rosa. L'invito che mi sento di dire alla fine alle donne è denunciate sempre, perché sarete accolte ed ascoltate”. (s.spa.)