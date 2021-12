Il progetto per l'ex caserma Vittorio Veneto nel Consiglio comunale di lunedì 13 dicembre

Il Consiglio comunale è convocato lunedì prossimo, 13 dicembre, alle 9,30 nel Salone dei Duecento. La seduta si aprirà con l'esame e il voto sulla delibera che riguarda la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze. I lavori si interromperanno quindi per permettere a consigliere e consiglieri di partecipare alla commemorazione ufficiale, in piazza Dalmazia, di Samb Modou e Diop Mor, assassinati il 13 dicembre del 2011.

Dalle 14 la prosecuzione pomeridiana della seduta, che si aprirà con l'ora dedicata al question time. A seguire comunicazioni e domande di attualità. Quindi le due delibere che riguardano l'ex caserma Vittorio Veneto: la variante al regolamento urbanistico e l'approvazione del progetto unitario convenzionato.

Presenti nell'ordine dei lavori anche numerosi atti presentati dai consiglieri.

Sono state predisposte tutte le necessarie cautele per permettere la seduta in sicurezza, senza pubblico. Confermata la diretta in videoconferenza sul canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w.

Il dettaglio dei lavori al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2021-12/2021-12-13%20-%20ordine_signed.pdf

