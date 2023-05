Trascina una e-bike con il blocca ruota inserito, scatta la denuncia per ricettazione

È stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 25enne straniero fermato ieri mattina dalla Polizia Municipale in piazzale Vittorio Veneto. Una pattuglia del Reparto Fortezza durante servizio di controllo del territorio in divisa ha notato un uomo intento a trascinare una bicicletta elettrica modello FA – E – BIKE elettrica con il blocco disco inserito sulla ruota posteriore. Questo particolare ha insospettito gli agenti che quindi si sono avvicinati per una verifica. L’uomo non è stato in grado di spiegare né la provenienza della bici né la ragione per cui avesse il blocca disco inserito. Risultato senza documenti, è stato quindi accompagnato al comando per l’identificazione: è emerso che si trattava di un 25enne originario dell’Africa occidentale già noto alle forze dell’ordine. Inoltre durante perquisizione è risultato in possesso di una lima/punteruolo della lunghezza di 18 centimetri e di un cacciavite. Alla luce di tutto questo gli agenti hanno sequestrato la e-bike (dal valore di oltre 1.000 euro), il cacciavite e la lima/punteruolo. Il mezzo è stato preso in custodia alla depositeria SAS e sono in corso le ricerche del proprietario. L’uomo è stato denunciato per ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e per violazione delle norme sull’immigrazione. (mf)