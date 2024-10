Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune): “Polizia Municipale e lavoro notturno: a tutela di chi lavora”

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune



“Chi lavora di notte rischia di morire prima. Chi lavora in situazioni di pericolo e stress rischia di morire prima. Chi lavora su turni può vedere compromessi i propri equilibri di vita. Sono questioni di salvaguardia della salute e per noi rappresentano premesse fondamentali quando si parla di aumentare le ore serali o l'età per poter svolgere determinate mansioni. Il Consiglio comunale è a suo modo anche parte datoriale rispetto alla Polizia Municipale. Dovrebbe finalmente esprimersi in modo chiaro sul ruolo del Corpo rispetto alla Città.

Per noi la polizia locale non è principalmente ausiliaria o complementare rispetto all'ordine pubblico. La sicurezza è di competenza di altre articolazioni dello Stato, dove comunque mancano sufficienti azioni a tutela di chi indossa la divisa, in termini salariali e contrattuali, a cui si aggiungono insufficienti livelli occupazionali.

La proposta della Lista civica Eike Schmidt Sindaco non è nuova. Hanno chiesto di rivedere “in avanti” gli scaglioni di età che prevedono limitazioni per il lavoro notturno e aumentare quei turni coinvolgendo 50 pattuglie (rispetto alle 5 attuali), un numero che non tiene neppure conto di quante persone effettivamente facciano parte del Corpo. Moltiplica per dieci, aggiungendo uno zero.

Le destre spesso dicono che uno dei problemi è che la Municipale dovrebbe stare “meno negli uffici e più in strada”.

Ma la politica quanto ci sta in strada? Vedendo i numeri dell’astensionismo nessuna parte può “dare lezioni” alle classi lavoratrici, che infatti spesso non partecipano più alla vita pubblica, anche per sfiducia rispetto a chi siede nelle istituzioni.

Nelle linee programmatiche della Sindaca e nelle uscite dell’Assessore con delega alla Sicurezza urbana e Polizia municipale non vediamo novità, purtroppo. Una visione confusa, subalterna alle destre, che non risolve con chiarezza quale ruolo si vuole che eserciti la Polizia Municipale. Noi ribadiamo il punto di partenza di qualsiasi nostra posizione: dalla parte dei diritti di chi vive del proprio salario”. (s.spa.)