Fratelli d'Italia: "Soddisfatti per l'impugnazione della legge toscana sul turismo, una legge anti-Firenze"

"Una legge che, oltre ad essere illegittima per conflitto di competenze, colpisce ancora una volta la proprietà privata, le imprese e la libertà economica dei fiorentini. In particolare gli operatori professionali, vero baluardo per contrastare la concorrenza sleale ed elevare la qualità dell'offerta, che questa legge vorrebbe affossare.

Il sindaco Funaro ed Eugenio Giani prendano atto che questo governo ha già messo in campo degli strumenti concreti per governare e regolare il settore delle locazioni brevi con la legge nazionale sul CIN, che ha prodotto come risultato l'oscuramento di circa il 20% di strutture irregolari, sulle piattaforme nella città di Firenze, oltre alle nuove dotazioni di sicurezza obbligatorie per le strutture extralberghiere. Ora anche la giunta comunale prenda atto di questo passaggio, e cessi la battaglia ideologica voluta dalla sinistra sugli affitti brevi, riportando la legalità in questo settore nella nostra città".



Lo dichiara il consigliere del gruppo Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo

