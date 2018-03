Due risonanze magnetiche di ultima generazione all'ospedale Santa Maria Annunziata

Sono entrati in funzione in questi giorni i due nuovi macchinari di ultima generazione nel nuovo reparto di Risonanza Magnetica all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.

Si tratta, precisamente, di una risonanza magnetica ad alto campo, apparecchiatura di ultima generazione che permetterà esami particolari, superspecialistici ed innovativi, e di una risonanza magnetica a basso campo, dedicata esclusivamente ai distretti osteo-schelettrici, che gode pure del vantaggio di essere aperta per gli arti in modo da rendere meno fastidioso l’esame.

Posizionate nello stesso ambiente, le due risonanze completano il nuovo reparto di risonanza magnetica dell’ospedale. Adeguata dal punto di vista sismico, la nuova struttura presenta ora una zona spogliatoio per il personale e spazi accessori adibiti per preparazione ed emergenza. Il reparto sarà collegato funzionalmente al nuovo DEA dell’ospedale.

"Finalmente questo servizio parte, con la messa a disposizione del territorio di altre due apparecchiature per la risonanza magnetica - dichiara soddisfatta l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - Sono strumenti all'avanguardia, di ultima generazione, che daranno un contributo importante all'abbattimento delle liste di attesa".

Le fa eco il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini “Questi nuovi servizi per i cittadini sono un’ulteriore testimonianza dell’impegno con cui Regione e Asl stanno lavorando per rendere l’Osma sempre più centrale per la salute delle persone a livello metropolitano e nell’intera Toscana”.