Nuovo asfalto in via delle Porte Sante, via Centostelle, via Doni, via Masaccio e la sostituzione della rete idrica in via delle Panche

Nuovo asfalto in via delle Porte Sante, via Centostelle, via Doni e via Masaccio. Ma anche la sostituzione della rete idrica in via delle Panche, la posa di infrastrutture della telefonia in via del Gelsomino e via Aretina. E ancora l'installazione dei dissuasori mobili in via Michelozzi e la sostituzione dei chiusini dell'acquedotto in viale dei Mille e via di Brozzi. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì in via delle Porte Sante. La strada sarà chiusa fino al 9 maggio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili): Sempre da lunedì è in programma l'asfaltatura in via Centostelle: nel tratto via Maroncelli-via Ojetti, in orario 8-18, saranno istituiti restringimenti di carreggiata L'intervento si concluderà l'11 maggio. Ancora nuovo asfalto in via Doni dove da lunedì 7 maggio nel tratto via Galliano-via Maragliano saranno in vigore restringimenti di carreggiata. Inizieranno invece mercoledì 9 maggio i lavori di asfaltatura in via Masaccio. Nel tratto da viale Mazzini a via Capo di Mondo saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico in direzione via Capo di Mondo. Senso unico anche in via Giambattista Vico sempre verso via Capo di Mondo e revoca della corsia preferenziale in via Bovio. I lavori termineranno il 15 maggio.

Ecco gli altri lavori.

Via delle Panche: lunedì 7 maggio inizierà la prima fase dei lavori di sostituzione della rete idrica. Il tratto via Spinucci-via Carlo del Greco sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).fino al 5 giugno.

Via del Gelsomino: inizieranno lunedì 7 maggio i lavori di posa di infrastrutture della telefonia. All'altezza dei numeri civici 94-100 fino al 15 maggio saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato in orario di lavoro (ripristino serale).

Via della Torre: per realizzare un allaccio alla fognatura da lunedì 7 a venerdì 11 maggio saranno in vigore un restringimento di carreggiatae e un senso unico alternato all'altezza del bypass temporaneo Palazzeschi-via dela Torre.

Via della Quiete: inizieranno lunedì 7 maggio i lavori per un allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Fino all'11 maggio nel tratto via Bellincione-via delle Gore sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Sano di Pietro: ancora un nuovo allaccio ma alla rete idrica. Da lunedì 7 maggio nel tratto da via Matteo di Giovanni a via Starnina sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 12 maggio.

Via di Mantignano: sempre per un allaccio alla rete idrica lunedì 7 maggio scatterà la chiusura del tratto via dei Cadolingi-via del Ponticino (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L'intervento si concluderà il 14 maggio.

Borgo La Croce: anche in questo caso si tratta di posa di infrastrutture della telefonia. Da lunedì 7 maggio la strada sarà da via della Mattonaia a piazza Beccaria (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L'intervento si concluderà il 18 maggio.

Via di Brozzi: per la sostituzione di un chiusino della rete fognaria da lunedì 7 maggio nel tratto da via della Sala a via Goluvobich saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico in direzione di via Goluvobih. Termine previsto 16 maggio.

Via Sgambati: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 7 maggio il tratto viale Gori-via Marco da Galliano sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 17 maggio.

Via Michelozzi: per l'installazione di dissuasori mobili il tratto da via Presto di San Martino a piazza Santo Spirito sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) da lunedì 7 a lunedì 21 maggio.

Via del Trebbio: per lavori relativi a un allaccio alla rete idrica da lunedì 7 maggio è prevista la chiusura del tratto da via delle Belle Donne a via Antinori (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L'intervento si concluderà il 25 maggio.

Via dei Preti: ancora un allaccio alla rete idrica con l'istituzione, a partire da lunedì 7 maggio, di un divieto di transico (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 4 giugno.

Via Antonio Cocchi: inizieranno lunedì 7 maggio i lavori per nuovi allacci alla rete idrica e fognaria. Fino al 5 giugno la strada sarà chiusa da via Baldesi a via Cairoli.

Via del Cronaca-via del Caparra: per lavori relativi all'illuminazione pubblica da lunedì 7 maggio saranno in vigore restringimenti di carreggiata e senso unico alternato in orario di lavoro (ripristino serale). L'intervento si concluderà il 15 giugno.

Via dei Tessitori: inizieranno lunedì 7 maggio i lavori per la realizzazione dell'isola ecologica interrata. Fino al 6 luglio la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso).

Via del Pian dei Giullari: per lavori edili da lunedì 7 maggio nella direttrice via San Leonardo-via Viviani-via Pian dei Giullari sarà istituito un divieto di transito per i mezzi di larghezza superiore ai 2,20 metri. Termine previsto 20 gennaio.

Via del Parione: per un trasloco lunedì 7 maggio dalle 85 alle 10 sarà chiuso il tratto via della Vigna Nuova-via del Parioncino (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dei Neri: ancora un trasloco in programma lunedì 7 maggio. Il tratto via della Mosca-via Don Setti sarà chiuso dalle 9 alle 17 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via delle Conce: per lavori edili lunedì 7 maggio in orario 9-17 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Sguazza: lunedì 7 e martedì 8 maggio è in programma la riparazione di un pluviale con l’istituzione di un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazza del Duomo: per le operazioni di monitoraggio commissionate dall’Opera del Duomo lunedì 7 maggio sarà chiusa da via dell’Oriuolo a via dei Servi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Borgo Allegri: inizieranno lunedì 7 maggio le operazioni di ricerca di un cavo della rete di distribuzione dell’energia elettrica. Fino al 9 maggio il tratto via dell’Agnolo-via Ghibellina sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Aretina: per la posa di cavi in fibra ottica da lunedì 7 maggio la strada sarà chiusa, in orario notturno (21-6), da via Cambray Digny a via Ripa. Termine previsto 11 maggio.

Via D’Annunzio: per un nuovo allaccio alla rete idrica martedì 8 maggio saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri all'altezza del numero civico 112 (orario 9-17). L'intervento si concluderà il 10 maggio.

Viale dei Mille: da mercoledì 9 a venerdì 11 maggio sarà effettuata la sostituzione di un chiusino della rete idrica. All'angolo con via Pacinotti sarà chiusa la corsia in direzione viale Volta (svolta consentita dalla corsia attigua).

Via Trieste-via Bezzecca: inizieranno mercoledì 9 maggio la rimozione di una linea aerea della bassa tensione elettrica. Fino all'11 maggio in orario 9-18 saranno in vigore restringimenti di carreggiata.

Borgo Pinti: per lavori edili giovedì 10 maggio, dalle 9 alle 19, il tratto da via di Mezzo a via Sant'Egidio sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Viale Milton: saranno effettuate in orario notturno le operazioni di sollevamento di materiali presso la Chiesa Ortodossa. Giovedì 10 e venerdì 11 maggio dalle 00.30 alle 06.30 il tratto da via Poliziano a via Leone X sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Per quanto riguarda infine i provvedimenti relativi a iniziative ed eventi, si inizia domani domenica 6 maggio con la gara podistica “Guarda Firenze”. Previsti divieti di transito al passaggio dei partecipanti dalle 9.30 lungo i percorsi delle due distanze (centro-lungarni alle Grazie e Zecca Vecchia-Ponte San Niccolò-viale Michelangelo-viale Poggi-zona San Niccolò-Ponte alle Grazie-lungarni con arrivo in piazza Signoria). Per una festa organizzata dal centro commerciale naturale sarà chiusa via Romana (dalle 9.30 alle 21). Martedì 8 maggio per una gara podistica dalle 20.30 sono previsti divieti di transito al passaggio nelle zone via delle Gore-Castello. Giovedì 10 maggio per un'esibizione di attività sportive in via Lombardia altezza numero civico 119 (area di parcheggio senza sfonfo) dalle 16 alle 19 saranno in vigore divieti di sosta e transito. (mf)