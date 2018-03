Amato (Gruppo Misto): “A rischio chiusura il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di S. M. Nuova con lo spostamento a Villa Ulivella a Careggi, in struttura privata”

“Inaccettabile l'ennesima scelta di esternalizzazione della Sanità fiorentina con il rischio della chiusura del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell'Ospedale Santa Maria Nuova, che si vorrebbe spostarlo a Villa Ulivella, a Careggi, in una struttura privata” lo denuncia Miriam Amato, consigliera del Gruppo Misto aderente a Potere al Popolo, che annuncia una sua interrogazione in Consiglio Comunale, dopo aver ricevuto una segnalazione sulla scelta del direttore generale della ASL centro della Toscana.

“Non c'è pace per chi ha problemi di salute mentale – aggiunge la consigliera – infatti l'ASL intende anche ridimensionare e tagliare le funzioni del presidio sanitario del lungarno Santa Rosa, nonostante le ripetute e vibranti proteste della popolazione, e trasferire in altri luoghi i servizi di salute mentale attualmente presenti, per far posto agli uffici dell'assessorato alla salute della Regione Toscana”.

“Oggi parteciperò al presidio contro la chiusura dello SPDC, che si svolgere alle 15.30 alla portineria di Santa Maria Nuova” conclude Amato. (s.spa.)