Carta dello studente universitario della Toscana, prorogate le agevolazioni sul trasporto pubblico

La Giunta comunale ha approvato la proroga fino al 31 ottobre 2020 dell’accesso alla tariffa agevolata del trasporto pubblico nell’area fiorentina per i possessori della “Carta dello Studente della Toscana”. La scelta, sulla base della convenzione tra Regione Toscana, Comune, Università di Firenze e ARDSU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della toscana), nasce dalla volontà di proseguire un’iniziativa che ha visto un grande riscontro di adesione da parte degli studenti fiorentini. La carta, su cui è caricato il titolo di viaggio, consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico urbano Ataf&Li-nea e sulla Tramvia, ed è rilasciata al momento dell’iscrizione annuale all’ateneo. La carta consente l’accesso anche a una serie di servizi vari, che spaziano dalla mensa alle agevolazioni presso musei, teatri e altro.

Rimanendo in tema di agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico, si ricorda che è prorogato fino al 31 dicembre 2019 anche il contributo comunale (in forma di rimborso) sugli abbonamenti per gli studenti (non universitari) e sugli abbonamenti ordinari per i residenti nel comune con Isee fino a 12.500 euro.