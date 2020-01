Bando Servizio Civile Regionale

È pubblicato il bando per il Servizio Civile di 12 mesi presso aziende sanitarie e ospedaliere. Il progetto prevede come attività l’affiancamento del personale di accoglienza, soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili, per dare informazioni, sostegno e orientamento.

I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti: essere residenti in Toscana; o domiciliati per motivi di studio propri o di lavoro di almeno uno dei genitori; avere età compresa tra 18 e 29 anni; essere disoccupati; essere in possesso di idoneità fisica; non aver riportato condanne penali, potranno presentare domanda, esclusivamente on line, alle aziende sanitarie e ospedaliere.

Il bando resta aperto fino al 14 febbraio

I 130 posti nelle varie Aziende sono così suddivisi:

Azienda Usl Toscana Centro: 28 posti

Azienda Usl Nord Ovest: 38 posti

Azienda Usl Sud Est: 30 posti

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 16 posti

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 posti

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: 12 posti

Azienda Ospedaliero Universitaria Senese: 4 posti