Toscana Energia, Fratelli d'Italia: "Sostegno allo sciopero"

"Fratelli d'Italia sostiene lo sciopero dei lavoratori di Toscana Energia indetto dalle organizzazioni sindacali il prossimo 4 novembre". Lo dichiara il capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi.

“Il settore dell'energia dovrebbe rimanere in mano pubblica essendo un asset strategico per lo stato italiano, in modo speciale la distribuzione - ribadisce Draghi, già intervenuto sulla vicenda nei giorni scorsi -. Non è accettabile che lavoratori e mansioni siano trasferiti da Toscana energia a Italgas e ritengo urgente un’audizione dei vertici societari nella commissione controllo del Comune di Firenze. È stata una scorrettezza che la società abbia intrapreso questa azione senza preavviso e senza coinvolgere le parti interessate, non se ne capiscono le ragioni pratiche né è chiaro se si segua un valido principio di ottimizzazione del servizio”.

"Per questi motivi sosteniamo lo sciopero – conclude Draghi –. Questa amministrazione comunale di fronte alle privatizzazioni si nasconde dietro un dito, noi non ci stiamo". (fdr)