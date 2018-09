Temporali forti, domani allerta gialla

oggi, domenica, locali condizioni di instabilità pomeridiana sulle zone interne.

Domani, lunedì, condizioni di instabilità con temporali sparsi.

PIOGGIA: Domani, lunedì, precipitazioni sparse anche temporalesche, più probabili sulle zone centro-meridionali e in Appennino. Cumulati medi significativi sul grossetano, basso senese e sulle aree appenniniche, non significativi altrove. Cumulati massimi generalmente non elevati, localmente elevati, con massimi orari fino a forti.

TEMPORALI: oggi, domenica, possibilità di isolati temporali pomeridiani sulle zone interne.

Domani, lunedì, possibilità di temporali sparsi, localmente di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento.