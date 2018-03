Sul lungarno Santa Rosa un giardino dedicato a Henry Dunant

Un giardino in Oltrarno dedicato al fondatore della Croce Rossa Henry Dunant. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci. A Dunant sarà intitolata l’area verde tra lungarno Santa Rosa, via lungo le Mura di Santa Rosa e via Pisana.

“Un uomo che ha segnato profondamente la storia del mondo con la sua azione di pace, che abbiamo voluto ricordare con un giardino nel cuore di Firenze”, ha detto l’assessore Vannucci.

Henry Dunant (Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910), umanista, imprenditore e filantropo svizzero, Premio Nobel per la pace nel 1901 è stato il fondatore della Croce Rossa. (sc)