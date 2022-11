Sinistra Progetto Comune e Diritti in Comune (Pisa): "Tante persone all'assemblea sull'aeroporto all'SMS di Peretola"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune, Ciccio Auletta - Diritti in Comune Pisa e Vincenzo Pizzolo - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5



"Nonostante la pioggia e il sabato pomeriggio, tante cittadine e cittadini hanno risposto alla nostra proposta di un'assemblea cittadina sull'aeroporto di Peretola.

Un centinaio di persone sono venute per testimoniare che la politica può muoversi in forme ritenute anacronistiche.

Ringraziamo l'SMS di Peretola che si conferma un importante presidio del territorio, come tutte le case del popolo.

Ringraziamo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberto De Blasi, perché ha accettato il nostro invito di intervenire in apertura, ad attestare il comune impegno a tutela della salute delle persone e dell'ambiente. Insieme a lui Luca Rossi Romanelli, consigliere M5S del Quartiere 5.

Ringraziamo soprattutto comitati, associazioni, cittadine e cittadini, anche chi non è potuto essere oggi in presenza e farci sapere che però è disponibile a una lotta comune.



Ci coordineremo infatti tra Firenze e Pisa, sapendoci dare le nostre priorità, per un modello di trasporto pubblico compatibile con i veri bisogni quotidiani del territorio. Non rispondiamo agli interessi economici di chi trae profitto dalle grandi opere e dalla finanza, rispondiamo alla cittadinanza e a chi non ha il potere economico per imporre il suo punto di vista.

Al primo posto la salute delle sorvolate e dei sorvolati, insieme a quella delle condizioni di lavoro di chi opera in Toscana Aeroporti. Imprescindibile è inoltre salvare il nostro futuro sul pianeta. Volare di più, per avere più turismo è sostenibile?

Sviluppo del polo scientifico, rispetto delle norme e trasparenza rispetto a quanto accade, vista la difficoltà incontrata nel richiedere la documentazione che anche noi stiamo riscontrando.

Oggi inizia anche per noi un percorso di partecipazione. Dal basso, accettando la volontà di fare sintesi sulle giuste priorità". (fdr)