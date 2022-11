Sinistra Progetto Comune e Diritti in Comune: "La cittadinanza a manifestare, il Sindaco a dare onorificenze al Presidente di Corporación América"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Ciccio Auletta - Diritti in Comune (Una Città in Comune - Rifondazione Comunista Pisa)



"Mentre le cittadine e i cittadini oggi saranno in presidio per esprimere la loro contrarietà al nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto di Peretola, arriva la notizia del conferimento delle Chiavi della Città di Firenze al Presidente di Corporación América, che detiene oltre il 60% di Toscana Aeroporti.



Si tratta di un gesto che chiarisce bene da che parte sta chi governa le nostre città. Non a caso Regione Toscana, così come Comuni di Firenze e Pisa, lasciano alla stessa società che gestisce gli scali la gestione del "percorso di partecipazione".

Dalla stampa ci appare chiaro come la nostra assemblea all'SMS di Peretola, di una decina di giorni fa, abbia registrato maggiore partecipazione del percorso ufficiale.



Il Sindaco di Palazzo Vecchio manda un messaggio chiaro. La popolazione fuori a manifestare la voglia di essere ascoltata, lui impegnato a dare un riconoscimento a uno degli uomini più ricchi dell'Argentina, a cui si è scelto di affidare infrastrutture strategiche del territorio, privatizzandole.



Noi saremo oggi alle 17 in piazza Adua, davanti al Palaffari, con comitati, associazioni e in generale tutte quelle persone capaci di immaginare un modello di sviluppo sostenibile". (fdr)